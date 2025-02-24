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Президент Финляндии предложил план прекращения российско-украинской войны

Президент Финляндии предложил план прекращения российско-украинской войны

Киев  •  УНН

 • 9662 просмотра

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Александр Стубб представил план мирного процесса, включающий санкционное давление и прекращение огня. План базируется на опыте Финляндии и предусматривает сохранение независимости Украины без уступок относительно членства в ЕС и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб высказал предложение по мирному процессу. Он отметил, что первый этап предусматривает активное давление на Россию через санкции и замороженные активы до достижения остановки огня.

Об этом он сказал во время саммита «Поддерживай Украину», передает УНН.

Стубб уточнил, что первый этап может продлиться до Пасхи или дольше, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Второй этап включает непосредственное прекращение огня, при котором важно мониторить линию разграничения и обеспечить контроль за процессами на востоке Украины. Однако он подчеркнул, что в рамках этих переговоров есть вопросы, которые не подлежат обсуждению с Россией, в частности: членство Украины в ЕС, вопрос, кто имеет право вступить в НАТО, защита границ Украины и вопросы европейской безопасности.

Стубб подчеркнул, что в этих переговорах важно четко определить, что некоторые аспекты, такие как членство Украины в ЕС или в НАТО, должны решаться без участия России.

В Финляндии мы действительно понимаем то, что вы проходите. У нас 1340 км границы с Россией. В феврале 1949 года россия напала на нас без провокаций. И мы побороли две экзистенциальные войны. Первая длилась 105 дней, вторая война на сдерживание длилась 1100 дней, и вы также проходите это сейчас. По большей части для меня эта война касается выживания, существования нации Украины. И вот нация, национальность основана на треугольнике. И этот треугольник - это то, что мы считаем, должно уважаться со времен Второй мировой войны. И части треугольника - независимость, суверенитет и территориальная целостность

- сказал Стубб.

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Он добавил, что Вторая мировая война, и Финляндия должна была принять мир со Сталиным.

И нам надо будет принять мир с путиным. Но мир, который нам надо будет принимать, должен быть основан на независимости. Мы тогда только единственная страна, которая смогла сохранить настоящую независимость, но мы потеряли суверенитет тогда. Мы не смогли приобщиться к ЕС сразу, только после развала Раянского союза смогли, и мы потеряли 10% нашей территории

- сказал Президент Финляндии.

Стубб отметил, что могло возникнуть недоразумение относительно того, что происходит в Украине. Он подчеркнул, что Россия очевидно начала эту войну, однако захват территорий начался еще в 2008 году с нападения на Грузию, а затем в 2014 году - с аннексии Крымского полуострова. Стубб добавил, что сейчас отмечается 3 годовщина начала полномасштабного вторжения, но эта война длится уже 11 лет, начиная с 2014 года. Он также отметил, что многие люди не понимают, что эта война касается не только Украины, но и Европы и США. Стубб предупредил, что для тех, кто сомневается в этом, нельзя доверять Путину и заключать с ним любые соглашения.

Он также заявил, что единственный способ для Украины победить в войне - это продолжать оказывать поддержку, как это делается с самого начала. Если же россия получит то, что хочет сейчас, то она не остановится на Украине.

Лидеры Британии и Франции согласовали позиции по Украине перед встречей с Трампом - The Guardian24.02.25, 01:03 • 29742 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия

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