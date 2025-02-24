Финляндия ставит целью поддержать устойчивость Украины: объявлено о помощи в размере 4,5 млн евро

Финляндия также напомнила о поддержке в рамках первой фазы фонда на общую сумму 4,3 миллиона евро в период с 2022 по 2024 год, предоставив доступ украинцам к ряду программ.

Передает УНН со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.

Детали

Финляндия передаст Украине 4,5 млн евро для восстановления восточных и южных частей Украины

Финляндия поддерживает вторую фазу Фонда партнерства для восстановления Украины (PFRU) (2025-2027 гг.) на общую сумму 4,5 млн евро. PFRU - это фонд партнерства, через который девять стран оказывают поддержку Украине. - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Финляндии.

Среди прочего, речь идет о поддержке стабильности и единства украинцев, особенно на востоке и юге страны, а также на освобожденных территориях, которые понесли наибольший ущерб в результате агрессивной войны со стороны России.

Цель - усилить устойчивость регионов и общин к кризису путем поддержки раннего восстановления и реагирования на острые потребности в базовых услугах и чрезвычайных ситуациях.

Поддержка также будет направлена на долгосрочные меры по развитию мира и меры, способствующие национальной идентичности и единству.

Фонд поддерживает возвращение детей, вынужденно перемещенных из Украины, и поиск пропавших без вести.

Кроме того, вопросы гендерного равенства женщин и девушек интегрированы во все виды деятельности фонда. Проект будет поддерживать уязвимые группы населения, проживающие вблизи линии фронта, такие как жертвы сексуального насилия и ветераны войны.

Дополнение

Финляндия поддержала фонд на 4,3 миллиона евро в 2022-2024 годах. За это время PFRU реализовал, среди прочего, 577 проектов поддержки выздоровления, помог двум миллионам людей получить доступ к базовым услугам, реализовал медийные кампании и поддержал службы психического здоровья, а также социальную стабильность и устойчивость на востоке и юге Украины.

Напомним,

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев анонсировал новый пакет помощи для украинской ПВО. Ранее Швеция уже согласилась передать Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2.

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается