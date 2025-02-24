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Фінляндія ставить за мету підтримати стійкість України: оголошено про допомогу обсягом 4,5 млн євро

Київ • УНН

 • 25452 перегляди

Фінляндія надасть 4,5 млн євро для другої фази Фонду партнерства з відновлення України на 2025-2027 роки. Кошти спрямують на підтримку стабільності та єдності українців у постраждалих регіонах, а також на базові послуги та гуманітарні потреби.

Фінляндія також нагадала про підтримку у рамках першої фази фонду на загальну суму 4,3 мільйона євро в період з 2022 по 2024 рік, надавши доступ українцям до низки програм.

Передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС Фінляндії.

Деталі

Фінляндія передасть Україні 4,5 млн євро для відновлювання східних і південних частин України

Фінляндія підтримує другу фазу Фонду партнерства для відновлення України (PFRU) (2025-2027 рр.) на загальну суму 4,5 млн євро. PFRU - це фонд партнерства, через який дев'ять країн надають підтримку Україні.

- ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Серед іншого, ідеться про підтримку стабільності та єдності українців, особливо на сході та півдні країни, а також на звільнених територіях, які зазнали найбільшої шкоди в результаті агресивної війни з боку росії.

Мета - посилити стійкість регіонів і громад до кризи шляхом підтримки раннього відновлення та реагування на гострі потреби у базових послугах і надзвичайних ситуаціях.

Підтримка також буде спрямована на довгострокові заходи з розбудови миру та заходи, що сприяють національній ідентичності та єдності.

Фонд підтримує повернення дітей, вимушено переміщених з України, та пошук зниклих безвісти. 

Крім того, питання гендерної рівності жінок і дівчат інтегровані в усі види діяльності фонду. Проект підтримуватиме вразливі групи населення, що проживають поблизу лінії фронту, такі як жертви сексуального насильства та ветерани війни.

Доповнення

Фінляндія підтримала фонд на 4,3 мільйона євро у 2022–2024 роках. За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проектів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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