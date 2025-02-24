Прем'єр Швеції приїхав до Києва з новим пакетом допомоги

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візити до Києва оголосив про виділення 100 млн євро на підтримку протиповітряної оборони України.

Про це він написав в соцмережі Х, передає УНН.

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Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку – свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 млн євро на підтримку протиповітряної оборони України. Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку - написав Крістерссон.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони Robot 70 та Tridon Mk2 на суму 1,2 млрд шведських крон. Рішення підтверджено главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард.