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05:23 • 22485 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124387 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183711 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148055 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139409 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117655 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108190 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103014 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142979 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Прем'єр Швеції приїхав до Києва з новим пакетом допомоги

Прем'єр Швеції приїхав до Києва з новим пакетом допомоги

Київ • УНН

 • 22925 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Києва анонсував новий пакет допомоги для української ППО. Раніше Швеція вже погодилась передати Україні системи Robot 70 та Tridon Mk2.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візити до Києва оголосив про виділення 100 млн євро на підтримку протиповітряної оборони України.

Про це він написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку – свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 млн євро на підтримку протиповітряної оборони України. Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку

- написав Крістерссон.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони Robot 70 та Tridon Mk2 на суму 1,2 млрд шведських крон. Рішення підтверджено главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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