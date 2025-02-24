Премьер Швеции приехал в Киев с новым пакетом помощи

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев объявил о выделении 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я сегодня в Киеве. Последние три года украинский народ борется за свободу и безопасность - свою и нашу. Сегодня мы объявляем 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. Укрепление способности Украины защищаться от российской агрессии также повышает нашу безопасность - написал Кристерссон.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2 на сумму 1,2 млрд шведских крон. Решение подтверждено главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард.