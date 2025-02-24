Премьер Швеции приехал в Киев с новым пакетом помощи
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев анонсировал новый пакет помощи для украинской ПВО. Ранее Швеция уже согласилась передать Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев объявил о выделении 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Я сегодня в Киеве. Последние три года украинский народ борется за свободу и безопасность - свою и нашу. Сегодня мы объявляем 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. Укрепление способности Украины защищаться от российской агрессии также повышает нашу безопасность
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2 на сумму 1,2 млрд шведских крон. Решение подтверждено главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард.