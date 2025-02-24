Швеція передасть Україні системи ППО майже на $113 млн
Київ • УНН
Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони Robot 70 та Tridon Mk2 на суму 1,2 млрд шведських крон. Рішення підтверджено главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард.
Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 млрд шведських крон (майже 113 млн доларів). Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт глави Міністерства закордонних справ (МЗС) Швеції Марії Мальмер Стенергард та шведське видання Svenska Dagbladet.
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За інформацією Svenska Dagbladet, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, а також міністр освіти Йохан Персон повідомили виданню про передачу Україні систем ППО на загальну суму 1,2 млрд шведських крон.
У неділю, 23 лютого цю інформацію підтвердила глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард, зробивши відповідну публікацію на свой сторінці у соцмережі Х.
Україні буде передано системи ППО на загальну суму 1,2 млрд шведських крон
Зазначається, що будуть передані системи Robot 70 та Tridon Mk2.
Нагадаємо
30 січня цього року Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд. Допомога включає виробництво ракет, катери, вантажівки, боєприпаси та навчання українських військових.
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