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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124410 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183721 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148065 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139416 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117661 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108193 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103014 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Швеція передасть Україні системи ППО майже на $113 млн

Швеція передасть Україні системи ППО майже на $113 млн

Київ • УНН

 • 28691 перегляди

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони Robot 70 та Tridon Mk2 на суму 1,2 млрд шведських крон. Рішення підтверджено главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард.

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 млрд шведських крон (майже 113 млн доларів). Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт глави Міністерства закордонних справ (МЗС) Швеції Марії Мальмер Стенергард та шведське видання Svenska Dagbladet.

Деталі

За інформацією Svenska Dagbladet, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, а також міністр освіти Йохан Персон повідомили виданню про передачу Україні систем ППО на загальну суму 1,2 млрд шведських крон.

У неділю, 23 лютого цю інформацію підтвердила глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард, зробивши відповідну публікацію на свой сторінці у соцмережі Х.

Україні буде передано системи ППО на загальну суму 1,2 млрд шведських крон

- йдеться у дописі.

Зазначається, що будуть передані системи Robot 70 та Tridon Mk2.

Нагадаємо

30 січня цього року Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд. Допомога включає виробництво ракет, катери, вантажівки, боєприпаси та навчання українських військових.

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати15.02.25, 14:08 • 24568 переглядiв

Віта Зеленецька

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