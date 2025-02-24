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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция передаст Украине системы ПВО почти на 113 млн долларов

Швеция передаст Украине системы ПВО почти на 113 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8008 просмотра

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Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2 на сумму 1,2 млрд шведских крон. Решение подтверждено главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард.

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 млрд шведских крон (почти 113 млн долларов). Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Швеции Марии Мальмер Стенергард и шведское издание Svenska Dagbladet.

Детали

По информации Svenska Dagbladet, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, а также министр образования Йохан Персон сообщили изданию о передаче Украине систем ПВО на общую сумму 1,2 млрд шведских крон.

В воскресенье, 23 февраля эту информацию подтвердила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, сделав соответствующую публикацию на свой странице в соцсети Х.

Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 млрд шведских крон

- говорится в заметке.

Отмечается, что будут переданы системы Robot 70 и Tridon Mk2.

Напомним

30 января этого года Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Помощь включает производство ракет, катера, грузовики, боеприпасы и обучение украинских военных.

Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать15.02.25, 14:08 • 24344 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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