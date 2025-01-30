Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Київ • УНН
Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд. Допомога включає виробництво ракет, катери, вантажівки, боєприпаси та навчання українських військових.
У четвер 30 січня, Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги майже на $1,2 млрд. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає УНН.
Ціною у 13,5 мільярдів крон ( $1,2 млрд - ред.) уряд представляє найбільший на сьогодні пакет військової підтримки для України. Пакет допомоги також зміцнює можливості України на великій відстані
Повідомляється, що близько 1 мільярда крон ( $90 млн - ред.) буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників дальньої дії.
Також у пакет допомоги входитимуть :
• Закупівлі для безоплатної передачі – 5,9 млрд шведських крон.
• Фінансові пожертви – 2,8 млрд шведських крон.
• Передача обладнання зі складів Збройних сил Швеції із подальшим поповненням запасів на 3,3 млрд шведських крон, зокрема:
• 146 вантажівок;
• 16 катерів Stridsbåt 90;
• 23 бойові модулі для військово-морського застосування;
• 1 млн 12,7-мм боєприпасів;
• 1500 протитанкових ракет TOW;
• 200 протитанкових снарядів з навчальним обладнанням;
• індивідуальне та групове піхотне спорядження;
• засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.
• Послуги з досліджень та аналізу оборонної сфери через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS) – 180 млн шведських крон.
• Фінансування навчання українських військових – 650 млн шведських крон, зокрема підтримка програми Interflex для базової підготовки ЗСУ у 2025 році.
• Рішення про технічне обслуговування та підтримку на 400 млн шведських крон, що передбачає заходи з ремонту та обслуговування раніше переданого шведського обладнання.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про очікуване схвалення 12-го пакету допомоги від Хорватії.