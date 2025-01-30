Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

У четвер 30 січня, Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги майже на $1,2 млрд. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає УНН.

Ціною у 13,5 мільярдів крон ( $1,2 млрд - ред.) уряд представляє найбільший на сьогодні пакет військової підтримки для України. Пакет допомоги також зміцнює можливості України на великій відстані - йдеться у заяві.

Повідомляється, що близько 1 мільярда крон ( $90 млн - ред.) буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників дальньої дії.

Також у пакет допомоги входитимуть :

• Закупівлі для безоплатної передачі – 5,9 млрд шведських крон.

• Фінансові пожертви – 2,8 млрд шведських крон.

• Передача обладнання зі складів Збройних сил Швеції із подальшим поповненням запасів на 3,3 млрд шведських крон, зокрема:

• 146 вантажівок;

• 16 катерів Stridsbåt 90;

• 23 бойові модулі для військово-морського застосування;

• 1 млн 12,7-мм боєприпасів;

• 1500 протитанкових ракет TOW;

• 200 протитанкових снарядів з навчальним обладнанням;

• індивідуальне та групове піхотне спорядження;

• засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

• Послуги з досліджень та аналізу оборонної сфери через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS) – 180 млн шведських крон.

• Фінансування навчання українських військових – 650 млн шведських крон, зокрема підтримка програми Interflex для базової підготовки ЗСУ у 2025 році.

• Рішення про технічне обслуговування та підтримку на 400 млн шведських крон, що передбачає заходи з ремонту та обслуговування раніше переданого шведського обладнання.

Нагадаємо

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