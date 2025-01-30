Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Киев • УНН
Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Помощь включает производство ракет, катера, грузовики, боеприпасы и обучение украинских военных.
В четверг 30 января, Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает УНН.
Ценой в 13,5 миллиардов крон ($1,2 млрд - ред.) правительство представляет крупнейший на сегодня пакет военной поддержки для Украины. Пакет помощи также укрепляет возможности Украины на большом расстоянии
Сообщается, что около 1 миллиарда крон ($90 млн - ред.) будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников дальнего действия.
Также в пакет помощи будут входить :
- Закупки для безвозмездной передачи - 5,9 млрд шведских крон.
- Финансовые пожертвования - 2,8 млрд шведских крон.
- Передача оборудования со складов Вооруженных сил Швеции с последующим пополнением запасов на 3,3 млрд шведских крон, в частности:
- 146 грузовиков;
- 16 катеров Stridsbåt 90;
- 23 боевых модуля для военно-морского применения;
- 1 млн 12,7-мм боеприпасов;
- 1500 противотанковых ракет TOW;
- 200 противотанковых снарядов с учебным оборудованием;
- индивидуальное и групповое пехотное снаряжение;
- средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
- Услуги по исследованиям и анализу оборонной сферы через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) - 180 млн шведских крон.
- Финансирование обучения украинских военных - 650 млн шведских крон, в частности поддержка программы Interflex для базовой подготовки ВСУ в 2025 году.
- Решение о техническом обслуживании и поддержке на 400 млн шведских крон, предусматривающее мероприятия по ремонту и обслуживанию ранее переданного шведского оборудования.
Напомним,
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии.