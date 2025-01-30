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Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 3303 просмотра

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Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Помощь включает производство ракет, катера, грузовики, боеприпасы и обучение украинских военных.

В четверг 30 января, Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает УНН.

Ценой в 13,5 миллиардов крон ($1,2 млрд - ред.) правительство представляет крупнейший на сегодня пакет военной поддержки для Украины. Пакет помощи также укрепляет возможности Украины на большом расстоянии

- говорится в заявлении.

Сообщается, что около 1 миллиарда крон ($90 млн - ред.) будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников дальнего действия.

Также в пакет помощи будут входить :

- Закупки для безвозмездной передачи - 5,9 млрд шведских крон.

- Финансовые пожертвования - 2,8 млрд шведских крон.

- Передача оборудования со складов Вооруженных сил Швеции с последующим пополнением запасов на 3,3 млрд шведских крон, в частности:

- 146 грузовиков;

- 16 катеров Stridsbåt 90;

- 23 боевых модуля для военно-морского применения;

- 1 млн 12,7-мм боеприпасов;

- 1500 противотанковых ракет TOW;

- 200 противотанковых снарядов с учебным оборудованием;

- индивидуальное и групповое пехотное снаряжение;

- средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

- Услуги по исследованиям и анализу оборонной сферы через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) - 180 млн шведских крон.

- Финансирование обучения украинских военных - 650 млн шведских крон, в частности поддержка программы Interflex для базовой подготовки ВСУ в 2025 году.

- Решение о техническом обслуживании и поддержке на 400 млн шведских крон, предусматривающее мероприятия по ремонту и обслуживанию ранее переданного шведского оборудования.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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