Хорватія анонсувала 12-й пакет допомоги: ухвалення відбудеться завтра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що завтра буде ухвалене рішення про надання 12-го пакета допомоги Україні.

Про це він заявив під час прес-конференції з премʼєр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

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Дякую прем'єр-міністру [Пленковичу] за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято і 12 пакет Україна отримає. Вдячні за підготовки цього пакета, яка зараз вкрай важлива на полі бою - заявив Шмигаль.

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Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.

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