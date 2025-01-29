Хорватія анонсувала 12-й пакет допомоги: ухвалення відбудеться завтра
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про очікуване схвалення 12-го пакету допомоги від Хорватії. Рішення має бути ухвалене завтра під час зустрічі з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що завтра буде ухвалене рішення про надання 12-го пакета допомоги Україні.
Про це він заявив під час прес-конференції з премʼєр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.
Деталі
Дякую прем'єр-міністру [Пленковичу] за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято і 12 пакет Україна отримає. Вдячні за підготовки цього пакета, яка зараз вкрай важлива на полі бою
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.
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