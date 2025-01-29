Хорватия анонсировала 12-й пакет помощи: принятие состоится завтра
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии. Решение должно быть принято завтра во время встречи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что завтра будет принято решение о предоставлении 12-го пакета помощи Украине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.
Детали
Спасибо премьер-министру [Пленковичу] за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя
Напомним,
Ранее УНН писал, что премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.
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