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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хорватия анонсировала 12-й пакет помощи: принятие состоится завтра

Киев  •  УНН

 • 4465 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии. Решение должно быть принято завтра во время встречи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что завтра будет принято решение о предоставлении 12-го пакета помощи Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Детали

Спасибо премьер-министру [Пленковичу] за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя

- заявил Шмыгаль.

Напомним,

 Ранее УНН писал, что премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.

Украина и Хорватия планируют создать группу для борьбы с российским теневым флотом29.01.25, 14:41 • 5573 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
khorvatiyaХорватия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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