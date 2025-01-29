Украина и Хорватия планируют создать группу для борьбы с российским теневым флотом
Киев • УНН
Украина и Хорватия рассматривают создание совместной рабочей группы для мониторинга деятельности российского теневого флота. Страны будут работать над привлечением РФ к ответственности за агрессию.
Украина и Хорватия рассматривают возможность создания совместной рабочей группы для отслеживания противоправной деятельности российского теневого флота.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заявления для прессы с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, передает корреспондент УНН.
Детали
Важно продолжить противодействие российскому теневому флоту. Он является не только инструментом обхода санкций, который использует путинский режим, но и является средством нанесения вреда государствам-членам НАТО. Мы с господином премьер-министром договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского теневого флота. Мы также совместно будем работать над тем, чтобы россия заплатила за свою агрессию. Это будет важным глобальным прецедентом
Напомним
Ранее УНН уже писал, что премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.