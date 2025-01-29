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Украина и Хорватия планируют создать группу для борьбы с российским теневым флотом

Украина и Хорватия планируют создать группу для борьбы с российским теневым флотом

Киев  •  УНН

 • 7004 просмотра

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Украина и Хорватия рассматривают создание совместной рабочей группы для мониторинга деятельности российского теневого флота. Страны будут работать над привлечением РФ к ответственности за агрессию.

Украина и Хорватия рассматривают возможность создания совместной рабочей группы для отслеживания противоправной деятельности российского теневого флота.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заявления для прессы с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, передает корреспондент УНН.

Детали 

Важно продолжить противодействие российскому теневому флоту. Он является не только инструментом обхода санкций, который использует путинский режим, но и является средством нанесения вреда государствам-членам НАТО. Мы с господином премьер-министром договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского теневого флота. Мы также совместно будем работать над тем, чтобы россия заплатила за свою агрессию. Это будет важным глобальным прецедентом

 - заявил Шмыгаль.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.   

Алина Волянская

Алина Волянская

политика

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