Україна та Хорватія планують створити групу для боротьби з російським тіньовим флотом

Україна та Хорватія розглядають можливість створення спільної робочої групи для відстеження протиправної діяльності російського тіньового флоту.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час заяви для преси з премʼєр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, передає кореспондент УНН.

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Важливо продовжити протидію російському тіньовому флоту. Він є не лише інструментом обходу санкцій, який використовує путінський режим, але й є засобом завдання шкоди державам-членам НАТО. Ми з паном премʼєр-міністром домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського тіньового флоту. Ми також спільно будемо працювати над тим, аби росія заплатила за свою агресію. Це буде важливим глобальним прецедентом - заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.