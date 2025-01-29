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Україна та Хорватія планують створити групу для боротьби з російським тіньовим флотом

Україна та Хорватія планують створити групу для боротьби з російським тіньовим флотом

Київ • УНН

 • 18872 перегляди

Україна та Хорватія розглядають створення спільної робочої групи для моніторингу діяльності російського тіньового флоту. Країни працюватимуть над притягненням РФ до відповідальності за агресію.

Україна та Хорватія розглядають можливість створення спільної робочої групи для відстеження протиправної діяльності російського тіньового флоту.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час заяви для преси з премʼєр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Важливо продовжити протидію російському тіньовому флоту. Він є не лише інструментом обходу санкцій, який використовує путінський режим, але й є засобом завдання шкоди державам-членам НАТО. Ми з паном премʼєр-міністром домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського тіньового флоту. Ми також спільно будемо працювати над тим, аби росія заплатила за свою агресію. Це буде важливим глобальним прецедентом

 - заявив Шмигаль.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.   

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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