Шмигаль прибув до Загреба: що обговорюватиме з керівництвом Хорватії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Загребі, де проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки, розмінування та наближення справедливого миру, про що повідомив у середу у Telegram, пише УНН.

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"Прибули до Загреба, де проведемо перемовини з керівництвом Хорватії. Попереду зустріч із Прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та спікером Горданом Яндроковичем. Зосередимось на питаннях енергетичної безпеки Європи, розмінування України та наближення справедливого миру", - написав Шмигаль.

Також, з його слів, запланована зустріч із представниками хорватського бізнесу. Він вказав, що ці переговори будуть спрямовані на залучення до проєктів відновлення та інвестицій в Україну.

"Посилюємо двостороннє партнерство задля добробуту та перемоги України", - вказав Прем'єр.

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