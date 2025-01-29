Шмигаль прибув до Загреба: що обговорюватиме з керівництвом Хорватії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Загребі, де проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки, розмінування та наближення справедливого миру, про що повідомив у середу у Telegram, пише УНН.
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"Прибули до Загреба, де проведемо перемовини з керівництвом Хорватії. Попереду зустріч із Прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та спікером Горданом Яндроковичем. Зосередимось на питаннях енергетичної безпеки Європи, розмінування України та наближення справедливого миру", - написав Шмигаль.
Також, з його слів, запланована зустріч із представниками хорватського бізнесу. Він вказав, що ці переговори будуть спрямовані на залучення до проєктів відновлення та інвестицій в Україну.
"Посилюємо двостороннє партнерство задля добробуту та перемоги України", - вказав Прем'єр.
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