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Шмыгаль прибыл в Загреб: что будет обсуждать с руководством Хорватии

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Загребе, где проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности, разминированию и приближению справедливого мира, о чем сообщил в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Прибыли в Загреб, где проведем переговоры с руководством Хорватии. Впереди встреча с Премьер-министром Андреем Пленковичем и спикером Горданом Яндроковичем. Сосредоточимся на вопросах энергетической безопасности Европы, разминирования Украины и приближения справедливого мира», - написал Шмыгаль.

Также, по его словам, запланирована встреча с представителями хорватского бизнеса. Он указал, что эти переговоры будут направлены на привлечение к проектам восстановления и инвестиций в Украину.

«Усиливаем двустороннее партнерство для благосостояния и победы Украины», - указал Премьер.

Зеленский провел переговоры с премьером Хорватии в разных форматах: договорились развивать оборонное сотрудничество09.10.24, 15:27 • 12086 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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