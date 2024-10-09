Зеленский провел переговоры с премьером Хорватии в разных форматах: договорились развивать оборонное сотрудничество
Киев • УНН
Президент Украины и премьер Хорватии провели переговоры по военной помощи, разминированию и восстановлению. Хорватия предоставила 11 пакетов оборонной поддержки и делится опытом в различных сферах.
В Дубровнике состоялись переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича в разных форматах: тет-а-тет и в составе делегаций, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку Украины и лично Андрея Пленковича - за лидерство в предоставлении оборонной поддержки. С начала полномасштабного российского вторжения Хорватия выделила уже 11 военных пакетов.
Во время встречи подробно обсудили, как ускорить поставки объявленных пакетов помощи, и подготовку и наполнение следующих.
Отдельный фокус разговора - сотрудничество в оборонной сфере. Среди прочего речь шла о вкладе в отечественное производство дронов.
Среди тем переговоров - и гуманитарное разминирование и локализация предприятий в Украине. Хорватия оказывает финансовую поддержку и делится своим опытом.
Отдельное внимание уделили реабилитации украинских детей и раненых воинов, европейской интеграции и ускорению переговорного процесса, а также восстановлению Украины.
Андрей Пленкович отметил, как Украина обеспечивает устойчивость. В частности то, что несмотря на постоянные российские атаки государство восстанавливает объекты, разрушенные агрессией РФ.
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