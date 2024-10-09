Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Премьер-министром Хорватии Пленковичем. Подписано Соглашение о долгосрочной поддержке, охватывающее оборонную помощь, разминирование, реабилитацию и европейскую интеграцию Украины.
Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между государствами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Зеленский встретился с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация наших детей и раненых воинов, восстановление Украины, наша европейская интеграция стали темами наших переговоров. Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию
Он также поблагодарил Хорватию за каждое проявление поддержки нашего государства и людей.
Добавим
Офис Президента Украины уже обнародовал текст Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Хорватия.