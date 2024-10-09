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Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:19  •  1915 просмотра

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Президент Зеленский встретился с Премьер-министром Хорватии Пленковичем. Подписано Соглашение о долгосрочной поддержке, охватывающее оборонную помощь, разминирование, реабилитацию и европейскую интеграцию Украины.

Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между государствами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский встретился с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. 

Оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация наших детей и раненых воинов, восстановление Украины, наша европейская интеграция стали темами наших переговоров. Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию

- сообщил Президент Украины.

Он также поблагодарил Хорватию за каждое проявление поддержки нашего государства и людей.

Добавим

Офис Президента Украины уже обнародовал текст Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Хорватия.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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