Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем. Підписано Угоду про довгострокову підтримку, що охоплює оборонну допомогу, розмінування, реабілітацію та європейську інтеграцію України.
Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація наших дітей і поранених воїнів, відбудова України, наша європейська інтеграція стали темами наших переговорів. Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування
Він також подякував Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей.
Додамо
Офіс Президента України вже оприлюднив текст Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Хорватія.