Зеленський провів переговори із прем'єром Хорвартії у різних форматах: домовились розвивати оборонну співпрацю
Київ • УНН
Президент України та прем'єр Хорватії провели переговори щодо військової допомоги, розмінування та відбудови. Хорватія надала 11 пакетів оборонної підтримки та ділиться досвідом у різних сферах.
У Дубровнику відбулися переговори Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича у різних форматах: тет-а-тет та у складі делегацій, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Зеленський подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу – за лідерство в наданні оборонної підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія виділила вже 11 військових пакетів.
Під час зустрічі докладно обговорили, як прискорити постачання оголошених пакетів допомоги, та підготовку й наповнення наступних.
Окремий фокус розмови – співпраця в оборонній сфері. Серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів.
Серед тем переговорів – і гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку та ділиться своїм досвідом.
Окрему увагу приділили реабілітації українських дітей і поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України.
Андрей Пленкович відзначив, як Україна забезпечує стійкість. Зокрема те, що попри постійні російські атаки держава відновлює об’єкти, зруйновані агресією рф.
Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю09.10.24, 15:19 • 12004 перегляди