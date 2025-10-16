Пожежа у недіючій будівлі в Подільському районі Києва: у КМДА повідомили деталі
Київ • УНН
У Подільському районі Києва триває гасіння пожежі у 2-поверховій недіючій будівлі. У КМДА стверджують, що інформація про затримку прибуття вогнеборців та наявність жертв не відповідає дійсності.
У Подільському районі Києва триває гасіння пожежі у 2-х поверховій недіючій будівлі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМДА.
Деталі
Зазначається, що інформація щодо стосовно нібито затримки прибуття вогнеборців та наявності жертв не відповідає дійсності.
Аварійно-рятувальні служби прибули на місце події за 11 хв, інформація щодо потерпілих не надходила
У КМДА додали, що виклики на 103 у зв'язку з пожежею не надходили.
Нагадаємо
У Києві в ніч на 10 жовтня після російського обстрілу сталася пожежа у 17-поверховому будинку в Печерському районі, знищено кілька квартир.
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі.
