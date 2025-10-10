Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють (оновлюється)
Київ • УНН
У Києві в ніч на 10 жовтня після російського обстрілу сталася пожежа у 17-поверховому будинку в Печерському районі, знищено кілька квартир, є двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. У Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі.
У ніч на 10 жовтня, у Києві внаслідок російського обстрілу в Печерському районі спалахнула пожежа у 17-поверхового будинку. Знищено кілька квартир, триває евакуація мешканців. Окрім того, в Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Оновлення по Печерському району: внаслідок атаки пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють
За словами очільника КМВА, також в Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі.
О 02:33 Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram про постраждалих.
У Печерському районі двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому медики надали допомогу на місці
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі.
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп09.10.25, 21:48 • 10266 переглядiв