Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)
Киев • УНН
В Киеве в ночь на 10 октября после российского обстрела произошел пожар в 17-этажном доме в Печерском районе, уничтожено несколько квартир, есть двое пострадавших. Один из них госпитализирован. В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.
В ночь на 10 октября в Киеве в результате российского обстрела в Печерском районе вспыхнул пожар в 17-этажном доме. Уничтожено несколько квартир, продолжается эвакуация жителей. Кроме того, в Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Обновление по Печерскому району: в результате атаки пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют
По словам главы КГВА, также в Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.
В 02:33 Виталий Кличко сообщил в своем Telegram о пострадавших.
В Печерском районе двое пострадавших. Одного из них госпитализировали. Второму медики оказали помощь на месте
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели.
