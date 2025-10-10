$41.400.09
23:27
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)
19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)

Киев • УНН

 3702 просмотра

В Киеве в ночь на 10 октября после российского обстрела произошел пожар в 17-этажном доме в Печерском районе, уничтожено несколько квартир, есть двое пострадавших. Один из них госпитализирован. В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)

В ночь на 10 октября в Киеве в результате российского обстрела в Печерском районе вспыхнул пожар в 17-этажном доме. Уничтожено несколько квартир, продолжается эвакуация жителей. Кроме того, в Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Обновление по Печерскому району: в результате атаки пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют

- говорится в сообщении чиновника.

По словам главы КГВА, также в Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

В 02:33 Виталий Кличко сообщил в своем Telegram о пострадавших.

В Печерском районе двое пострадавших. Одного из них госпитализировали. Второму медики оказали помощь на месте

- написал он.

Напомним

Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
09.10.25, 21:48

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Украина
Киев