Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)

В Киеве в ночь на 10 октября после российского обстрела произошел пожар в 17-этажном доме в Печерском районе, уничтожено несколько квартир, есть двое пострадавших. Один из них госпитализирован. В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.