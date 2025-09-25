6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штраф
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва 6-річний хлопчик, залишений без нагляду, підпалив картонну коробку в гіпермаркеті. Магазин зазнав збитків на понад 30 000 грн, батькам загрожує штраф.
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті у Києві, батьків малолітнього притягнули до відповідальності, повідомили у четвер у ГУНП у столиці, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався днями у Дніпровському районі столиці.
"Поки батьки обирали товари та залишили малолітнього сина без нагляду, він підійшов до прилавку з запальничками та взяв одну з них, після чого підпалив картонну коробку з кріслом", - розповіли у поліції.
Як повідомляється, вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами. "Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 грн", - ідеться у повідомленні.
"Правоохоронці провели із дитиною профілактичну бесіду та склали щодо його батьків адміністративні матеріали, їм загрожує штраф", - зазначили у поліції.
