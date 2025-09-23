У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомо

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 750 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 8548 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 9622 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 32747 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 30313 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31884 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46672 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47698 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44003 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68949 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Теги
Автори
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 27347 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 23719 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 10310 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 13809 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10788 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 8548 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 11016 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 24055 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 27674 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 32747 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 2722 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 70649 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 33428 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 49026 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 100506 перегляди
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомо

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. Рятувальники ДСНС вже працюють на місці події.

У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомо

На Відрадному у столиці горить нежитлове приміщення. Рятувальники ДСНС уже працюють на місці, повідомили в пресслужбі ДСНС, передає УНН.

У мережі повідомляють, про сильну пожежу на Відрадному у Києві.

"Наші вже працюють, горить нежитлове приміщення, інформацію уточнюю", - повідомив речник пресслужби ДСНС.

Згодом у ДСН повідомили, що загоряння сталося в нежитловій складській будівлі, пожежу вже локалізовано на площі 100 кв. м. Попередньо без постраждалих.

Центр Києва о 9 годині зупинився у хвилині мовчання: відео23.09.25, 09:58 • 2214 переглядiв

Альона Уткіна

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ