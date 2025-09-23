У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомо

На Відрадному у столиці горить нежитлове приміщення. Рятувальники ДСНС уже працюють на місці, повідомили в пресслужбі ДСНС, передає УНН.

У мережі повідомляють, про сильну пожежу на Відрадному у Києві.

"Наші вже працюють, горить нежитлове приміщення, інформацію уточнюю", - повідомив речник пресслужби ДСНС.

Згодом у ДСН повідомили, що загоряння сталося в нежитловій складській будівлі, пожежу вже локалізовано на площі 100 кв. м. Попередньо без постраждалих.

