Эксклюзив
13:28 • 2844 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12760 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11642 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 36196 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32398 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32952 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47629 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48294 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44418 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69577 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Теги
Авторы
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известно

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар в нежилом помещении. Спасатели ГСЧС уже работают на месте происшествия.

В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известно

На Отрадном в столице горит нежилое помещение. Спасатели ГСЧС уже работают на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

В сети сообщают о сильном пожаре на Отрадном в Киеве.

"Наши уже работают, горит нежилое помещение, информацию уточняю", - сообщил представитель пресс-службы ГСЧС.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в нежилом складском здании, пожар уже локализован на площади 100 кв. м. Предварительно без пострадавших.

Центр Киева в 9 часов остановился в минуте молчания: видео23.09.25, 09:58 • 2312 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев