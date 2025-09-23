В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известно
Киев • УНН
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар в нежилом помещении. Спасатели ГСЧС уже работают на месте происшествия.
На Отрадном в столице горит нежилое помещение. Спасатели ГСЧС уже работают на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
В сети сообщают о сильном пожаре на Отрадном в Киеве.
"Наши уже работают, горит нежилое помещение, информацию уточняю", - сообщил представитель пресс-службы ГСЧС.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в нежилом складском здании, пожар уже локализован на площади 100 кв. м. Предварительно без пострадавших.
