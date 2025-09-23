Центр Киева в 9 часов остановился в минуте молчания: видео

$41.250.00
05:00 • 8410 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 9594 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 15243 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 30617 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 34519 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 37187 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54659 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 64856 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60945 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29629 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры
22 сентября, 23:15
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания
22 сентября, 23:54
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской области
01:12
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов
01:48
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов
02:44
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
05:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54659 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
22 сентября, 09:32
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60945 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Бонгбонг Маркос
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Израиль
Великобритания
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд

Центр Киева в 9 часов остановился в минуте молчания: видео

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Сегодня в 9:00 центр столицы остановился в минуте молчания в память о жертвах российской агрессии. Глава КГВА поблагодарил водителей, прохожих и ОО "Вшануй" за участие.

Центр Киева в 9 часов остановился в минуте молчания: видео

Центр Киева сегодня в 9 часов остановился в минуте молчания, после анонсированного распоряжения столичных властей о начале перекрытия Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, показав видео, пишет УНН.

Сегодня в 9:00 центр столицы остановился в минуте молчания. В минуте молчания в память обо всех, кого убила россия. Спасибо водителям, прохожим, активистам, которые присоединяются

- написал глава КГВА Ткаченко.

Также он выразил благодарность ОО "Почти" за проактивную позицию по распространению общенациональной минуты молчания.

"Каждый день в 9:00. Остановись и почти!" - подчеркнул глава КГВА.

В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко22.09.25, 15:08 • 3650 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Александр Ткачук