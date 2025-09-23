Центр Киева в 9 часов остановился в минуте молчания: видео
Сегодня в 9:00 центр столицы остановился в минуте молчания в память о жертвах российской агрессии. Глава КГВА поблагодарил водителей, прохожих и ОО "Вшануй" за участие.
Центр Киева сегодня в 9 часов остановился в минуте молчания, после анонсированного распоряжения столичных властей о начале перекрытия Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, показав видео, пишет УНН.
Сегодня в 9:00 центр столицы остановился в минуте молчания. В минуте молчания в память обо всех, кого убила россия. Спасибо водителям, прохожим, активистам, которые присоединяются
Также он выразил благодарность ОО "Почти" за проактивную позицию по распространению общенациональной минуты молчания.
"Каждый день в 9:00. Остановись и почти!" - подчеркнул глава КГВА.
