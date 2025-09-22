В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко

В Киеве до конца недели начнут перекрывать Крещатик в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Готовится соответствующее распоряжение. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, отвечающим за коммуникации в общине