11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Киеве до конца недели ежедневно в 09:00 будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания. Соответствующее распоряжение готовит глава КГВА Тимур Ткаченко.

В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко

В Киеве до конца недели начнут перекрывать Крещатик в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Готовится соответствующее распоряжение. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, отвечающим за коммуникации в общине

- написал Ткаченко.

Напомним

С 19 февраля в киевском метро и наземном транспорте ежедневно в 9:00 проводится минута молчания в честь погибших защитников и мирных жителей. Инициатива реализуется через систему оповещения и информационные материалы.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Киев