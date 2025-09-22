В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко
Киев • УНН
В Киеве до конца недели ежедневно в 09:00 будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания. Соответствующее распоряжение готовит глава КГВА Тимур Ткаченко.
Детали
До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, отвечающим за коммуникации в общине
Напомним
С 19 февраля в киевском метро и наземном транспорте ежедневно в 9:00 проводится минута молчания в честь погибших защитников и мирных жителей. Инициатива реализуется через систему оповещения и информационные материалы.