У метро Києва відсьогодні лунатиме щоденна хвилина мовчання

19 лютого в київському метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке нагадуватиме щодня про загальнонаціональну хвилину мовчання на честь пам’яті загиблих Захисників, Захисниць та мирних жителів України. Цю ініціативу було презентовано на пресбрифінгу в Київській міській раді, передає УНН.

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Як зазначив Роман Лелюк, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, трансляція оголошення розпочалася о 9:00 на 19 станціях метро з глибоким заляганням, оснащених системою автоматичного оповіщення пасажирів.

Ми щойно прибули зі станції метро "Площа Українських Героїв", де особисто пересвідчились у тому, як це працює. Спостерігали за реакцією пасажирів, вона була різною – кілька людей приклали руку до серця. Тому розуміємо, що ця акція важлива для збереження пам’яті про тих, хто трагічно загинув у цій війні, - поділився Лелюк.

На станціях, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення або показувати візуальні матеріали, будуть розміщені інформаційні постери.

Це стосується шести станцій:

"Дніпро",

"Гідропарк",

"Лівобережна",

"Дарниця",

"Чернігівська",

"Лісова".

Подібні матеріали також з’являться у вагонах метро.

З аналогічними повідомленнями пасажири будуть зустрічатися і в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Як уточнила виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско, звукові повідомлення лунатимуть з 8:50 до 9:00 під час зупинок, коли транспорт перебуватиме на місці.

Водії будуть оголошувати хвилину мовчання перед відправленням.

Водночас, як і в метрополітені, у салонах транспорту буде використовуватись аудіоролик. Для місць, де технічна можливість відсутня, пасажири отримають інформаційні наліпки. Водночас першочергово будуть транслюватись повідомлення про повітряну тривогу та інформація про маршрути.

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Голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха закликала киян, організації та установи долучитися до проведення хвилини мовчання, підкресливши важливість цього акту для вшанування полеглих Героїв. Вона також нагадала, що ініціатива була розроблена в рамках Концепції меморіалізації учасників війни, створеної за ініціативою Київського міського голови Віталія Кличка.

Крім того, з 31 січня 2025 року в мобільному застосунку "Київ Цифровий" доступні сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання, які можна активувати для отримання звукових нагадувань.

Нагадаємо

У КМДА спростували інформацію про те, що в Києві громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух.

