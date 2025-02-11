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Під час хвилини мовчання у столиці комунальний транспорт не зупинятиметься - КМДА

Під час хвилини мовчання у столиці комунальний транспорт не зупинятиметься - КМДА

Київ • УНН

 • 80874 перегляди

Київська влада спростувала інформацію про зупинку громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У салонах транспорту лише транслюватимуть звукове повідомлення, але рух продовжуватиметься за розкладом.

У КМДА спростували інформацію про те, що в Києві громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух. У наземному громадському транспорті щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання, але без зупинки руху. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

У наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання - без зупинки руху. Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) - не відповідає дійсності 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей проміжок часу у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих захисників і мирних жителів України.

Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом. Наразі у Київпастрансі здійснюють підготовку до впровадження цього рішення 

- додали в КМДА.

Контекст

Сьогодні низка ЗМІ розповсюджували інформацію, що в проміжку з 08:50 до 09:00 водії комунального наземного транспорту Києва щодня зупинятимуть автобуси, тролейбуси та трамваї. Кермувальники вмикатимуть пасажирам оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Нагадаємо

Київська міська рада ухвалила рішення, за яким у столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, через звукові системи оповіщення, а також на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Павло Башинський

Павло Башинський

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