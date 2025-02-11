Во время минуты молчания в столице коммунальный транспорт не будет останавливаться - КГГА
Киев • УНН
Киевские власти опровергли информацию об остановке общественного транспорта во время общенациональной минуты молчания. В салонах транспорта будут только транслировать звуковое сообщение, но движение будет продолжаться по расписанию.
В КГГА опровергли информацию о том, что в Киеве общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение. В наземном общественном транспорте ежедневно будут информировать об общенациональной минуте молчания, но без остановки движения. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
В наземном общественном транспорте Киева ежедневно будут информировать об общенациональной минуте молчания - без остановки движения. Информация о том, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) - не соответствует действительности
Отмечается, что в этот промежуток времени в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорителя, будет звучать звуковое сообщение для чествования памяти погибших защитников и мирных жителей Украины.
Когда будет звучать информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию. Сейчас в Киевпастрансе осуществляют подготовку к внедрению этого решения
Контекст
Сегодня ряд СМИ распространяли информацию, что в промежутке с 08:50 до 09:00 водители коммунального наземного транспорта Киева ежедневно будут останавливать автобусы, троллейбусы и трамваи. Водители будут включать пассажирам объявления об общенациональной минуте молчания. Движение разрешается возобновлять только после окончания объявления.
Напомним
Киевский городской совет принял решение, по которому в столице о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте, через звуковые системы оповещения, а также на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой".