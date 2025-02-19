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В метро Киева с сегодняшнего дня будет звучать ежедневная минута молчания

В метро Киева с сегодняшнего дня будет звучать ежедневная минута молчания

Киев  •  УНН

 • 16962 просмотра

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С 19 февраля в киевском метро и наземном транспорте ежедневно в 9:00 будет проводиться минута молчания в честь погибших защитников и мирных жителей. Инициатива реализуется через систему оповещения и информационные материалы.

19 февраля в киевском метрополитене впервые прозвучало объявление, которое будет напоминать ежедневно об общенациональной минуте молчания в честь памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины. Эта инициатива была представлена на пресс-брифинге в Киевском городском совете, передает УНН.

Детали

Как отметил Роман Лелюк, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, трансляция объявления началась в 9:00 на 19 станциях метро с глубоким залеганием, оснащенных системой автоматического оповещения пассажиров.

Мы только что прибыли со станции метро «Площадь Украинских Героев», где лично убедились в том, как это работает. Наблюдали за реакцией пассажиров, она была разной - несколько человек приложили руку к сердцу. Поэтому понимаем, что эта акция важна для сохранения памяти о тех, кто трагически погиб в этой войне,

- поделился Лелюк.

На станциях, где по техническим причинам невозможно транслировать объявления или показывать визуальные материалы, будут размещены информационные постеры.

Это касается шести станций:

  • «Днепр»,
  • «Гидропарк»,
  • «Левобережная»,
  • «Дарница»,
  • «Черниговская»,
  • «Лесная».

Подобные материалы также появятся в вагонах метро.

С аналогичными сообщениями пассажиры будут встречаться и в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Как уточнила исполняющая обязанности генерального директора КП «Киевпастранс» Татьяна Тараско, звуковые сообщения будут звучать с 8:50 до 9:00 во время остановок, когда транспорт будет находиться на месте.

Водители будут объявлять минуту молчания перед отправлением.

В то же время, как и в метрополитене, в салонах транспорта будет использоваться аудиоролик. Для мест, где техническая возможность отсутствует, пассажиры получат информационные наклейки. В то же время в первую очередь будут транслироваться сообщения о воздушной тревоге и информация о маршрутах.

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Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха призвала киевлян, организации и учреждения присоединиться к проведению минуты молчания, подчеркнув важность этого акта для чествования павших Героев. Она также напомнила, что инициатива была разработана в рамках Концепции мемориализации участников войны, созданной по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко.

Кроме того, с 31 января 2025 года в мобильном приложении «Киев Цифровой» доступны оповещения об общенациональной минуте молчания, которые можно активировать для получения звуковых напоминаний.

Напомним,

В КГГА опровергли информацию о том, что в Киеве общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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