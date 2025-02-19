В метро Киева с сегодняшнего дня будет звучать ежедневная минута молчания
Киев • УНН
С 19 февраля в киевском метро и наземном транспорте ежедневно в 9:00 будет проводиться минута молчания в честь погибших защитников и мирных жителей. Инициатива реализуется через систему оповещения и информационные материалы.
19 февраля в киевском метрополитене впервые прозвучало объявление, которое будет напоминать ежедневно об общенациональной минуте молчания в честь памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины. Эта инициатива была представлена на пресс-брифинге в Киевском городском совете, передает УНН.
Детали
Как отметил Роман Лелюк, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, трансляция объявления началась в 9:00 на 19 станциях метро с глубоким залеганием, оснащенных системой автоматического оповещения пассажиров.
Мы только что прибыли со станции метро «Площадь Украинских Героев», где лично убедились в том, как это работает. Наблюдали за реакцией пассажиров, она была разной - несколько человек приложили руку к сердцу. Поэтому понимаем, что эта акция важна для сохранения памяти о тех, кто трагически погиб в этой войне,
На станциях, где по техническим причинам невозможно транслировать объявления или показывать визуальные материалы, будут размещены информационные постеры.
Это касается шести станций:
- «Днепр»,
- «Гидропарк»,
- «Левобережная»,
- «Дарница»,
- «Черниговская»,
- «Лесная».
Подобные материалы также появятся в вагонах метро.
С аналогичными сообщениями пассажиры будут встречаться и в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Как уточнила исполняющая обязанности генерального директора КП «Киевпастранс» Татьяна Тараско, звуковые сообщения будут звучать с 8:50 до 9:00 во время остановок, когда транспорт будет находиться на месте.
Водители будут объявлять минуту молчания перед отправлением.
В то же время, как и в метрополитене, в салонах транспорта будет использоваться аудиоролик. Для мест, где техническая возможность отсутствует, пассажиры получат информационные наклейки. В то же время в первую очередь будут транслироваться сообщения о воздушной тревоге и информация о маршрутах.
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Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха призвала киевлян, организации и учреждения присоединиться к проведению минуты молчания, подчеркнув важность этого акта для чествования павших Героев. Она также напомнила, что инициатива была разработана в рамках Концепции мемориализации участников войны, созданной по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко.
Кроме того, с 31 января 2025 года в мобильном приложении «Киев Цифровой» доступны оповещения об общенациональной минуте молчания, которые можно активировать для получения звуковых напоминаний.
Напомним,
В КГГА опровергли информацию о том, что в Киеве общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение.