В столице могут возобновить движение через Южный мост для автомобилей без специальных пропусков

Сейчас через территорию Южного моста можно передвигаться только по пропускам. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещает восстановить "нормальное сообщение" между правым и левым берегом, передает УНН.



Ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. Проговорил с военными, сейчас необходимости закрытия Южного моста, которая была раньше - нет.