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В столице могут возобновить движение через Южный мост для автомобилей без специальных пропусков

В столице могут возобновить движение через Южный мост для автомобилей без специальных пропусков

Киев  •  УНН

 • 3671 просмотра

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В Киеве планируют отменить пропускной режим на Южном мосту для автомобилей. Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что потребности в ограничении движения через мост больше нет.

Сейчас через территорию Южного моста можно передвигаться только по пропускам. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещает восстановить "нормальное сообщение" между правым и левым берегом, передает УНН.

Ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. Проговорил с военными, сейчас необходимости закрытия Южного моста, которая была раньше - нет.

 - сообщил Ткаченко.

Чиновник напомнил, что пропускной режим действует не только ночью, но и днем - на объектах, важных для функционирования города, для киевлян.

"Как пример - Южный мост", отметил Ткаченко.

Будем и здесь восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом.

- пообещал чиновник. 

Напомним,

КГГА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.

Заместителя директора подрядной организации обвиняют во внесении недостоверных данных в акты выполненных работ на Южном мосту в Киеве.

ДТП на Южном мосту: «Киевавтодормост» установил временное ограждение02.01.25, 14:10 • 27955 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКиев
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