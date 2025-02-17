В столице могут возобновить движение через Южный мост для автомобилей без специальных пропусков
Киев • УНН
В Киеве планируют отменить пропускной режим на Южном мосту для автомобилей. Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что потребности в ограничении движения через мост больше нет.
Сейчас через территорию Южного моста можно передвигаться только по пропускам. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещает восстановить "нормальное сообщение" между правым и левым берегом, передает УНН.
Ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. Проговорил с военными, сейчас необходимости закрытия Южного моста, которая была раньше - нет.
Чиновник напомнил, что пропускной режим действует не только ночью, но и днем - на объектах, важных для функционирования города, для киевлян.
"Как пример - Южный мост", отметил Ткаченко.
Будем и здесь восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом.
Напомним,
КГГА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.
Заместителя директора подрядной организации обвиняют во внесении недостоверных данных в акты выполненных работ на Южном мосту в Киеве.
ДТП на Южном мосту: «Киевавтодормост» установил временное ограждение02.01.25, 14:10 • 27955 просмотров