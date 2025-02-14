Скандал із перепустками в комендантську годину в Києві: КМВА взялася за перевірку

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці зафіксували випадки зловживання перепустками для пересування в комендантську годину. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Активні кияни виявили, що по місту пересуваються автівки без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години. Звичайні приватні автівки громадян. Їх власники ніяк не дотичні до підприємств чи служб, які мають обґрунтовану необхідність пересуватися містом вночі, - зазначив Ткаченко.

Начальник КМВА доручив перевірити, хто, якій організації та на яких підставах видав ці перепустки.

Він пояснив, що дозвіл на видачу таких документів має обмежене коло осіб і організацій відповідно до розпорядження КМВА.

Перевірка показала, що зафіксовані перепустки видані за квотою КМДА, де повноваження на це мають заступники голови адміністрації.

Ткаченко нагадав, що випадки зловживань траплялися й раніше, і попри вжиті заходи, проблему досі не вирішено.

За його словами, він уже вимагав звіт про видачу перепусток, але досі не отримав чіткої відповіді. Складається враження, що документи видають за принципом "кому заманеться".

Керівник КМВА наголосив, що безконтрольна видача перепусток несе не лише корупційні ризики, а й загрозу безпеці міста. Такі документи можуть потрапити до рук диверсантів чи представників ворожих спецслужб, які зможуть діяти вночі без перешкод.

Перевіркою цієї ситуації займеться СБУ.

Водночас боротьба з можливими корупційними схемами у видачі перепусток триватиме в межах групи "Прозорість і підзвітність".

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