Скандал с пропусками в комендантский час в Киеве: КГВА взялась за проверку

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировали случаи злоупотребления пропусками для передвижения в комендантский час. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Активные киевляне обнаружили, что по городу передвигаются машины без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не касаются предприятий или служб, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью,