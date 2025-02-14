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Скандал с пропусками в комендантский час в Киеве: КГВА взялась за проверку

Скандал с пропусками в комендантский час в Киеве: КГВА взялась за проверку

Киев  •  УНН

 • 9872 просмотра

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КГВА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировали случаи злоупотребления пропусками для передвижения в комендантский час. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Активные киевляне обнаружили, что по городу передвигаются машины без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не касаются предприятий или служб, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью,

- отметил Ткаченко.

Начальник КГВА поручил проверить, кто, какой организации и на каких основаниях выдал эти пропуска.

Он пояснил, что разрешение на выдачу таких документов имеет ограниченный круг лиц и организаций в соответствии с распоряжением КГВА.

Проверка показала, что зафиксированные пропуска выданы по квоте КГГА, где полномочия на это имеют заместители главы администрации.

Ткаченко напомнил, что случаи злоупотреблений случались и раньше, и несмотря на принятые меры, проблема до сих пор не решена.

По его словам, он уже требовал отчет о выдаче пропусков, но до сих пор не получил четкого ответа. Создается впечатление, что документы выдают по принципу "кому заблагорассудится".

Руководитель КГВА отметил, что бесконтрольная выдача пропусков несет не только коррупционные риски, но и угрозу безопасности города. Такие документы могут попасть в руки диверсантов или представителей вражеских спецслужб, которые смогут действовать ночью без помех.

Проверкой этой ситуации займется СБУ.

В то же время борьба с возможными коррупционными схемами в выдаче пропусков будет продолжаться в рамках группы "Прозрачность и подотчетность".

Напомним

КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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