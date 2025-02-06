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Робота транспорту під час тривог у Києві: що вирішили у КМВА

Робота транспорту під час тривог у Києві: що вирішили у КМВА

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КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.

Зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить до транспортного колапсу в Києві, особливо на мостах через Дніпро, створюючи скупчення людей і підвищуючи ризики ураження. Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

Ткаченко провів нараду щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Він зауважив, що наразі вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу.

Зупинка комунального транспорту паралізує рух, в першу чергу, між берегами Дніпра. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози безпековій ситуації, а не розв'язує питання безпеки. Не менш важливо, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті,

- зазначив Ткаченко.

Він додав, що нехтувати громадською безпекою також не можна, бо Київ залишається стратегічною ціллю для повітряних ударів противника. За його словами, можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час тривоги розглянуті. На черзі - їх оформлення в рішення, яке враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у столиці.

З цією метою доручив оперативно створити робочу групу з залученням всіх представлених на нараді сторін. Її завдання - фіналізуватм алгоритми дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги. Ці напрацювання ми винесемо на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва

- підсумував Начальник КМВА.

Нагадаємо

Голова Асоціації перевізників Києва заявив, що зупинка транспорту під час тривоги створює небезпечне скупчення людей. На транспортних вузлах збираються тисячі пасажирів, що підвищує ризики.

Пізніше Ткаченко виступив за перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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