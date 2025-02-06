Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

Остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги приводит к транспортному коллапсу в Киеве, особенно на мостах через Днепр, создавая скопление людей и повышая риски поражения. Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.



Детали

Ткаченко провел совещание по режиму движения общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Он отметил, что сейчас удалось активизировать здоровый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса.

Остановка коммунального транспорта парализует движение, в первую очередь, между берегами Днепра. Это приводит к скоплению людей, что создает дополнительные угрозы ситуации безопасности, а не решает вопрос безопасности. Не менее важно, что вечерние длительные тревоги и остановка транспорта приводят к тому, что люди не успевают попасть домой после отбоя из-за окончания рабочих смен в транспорте,

Он добавил, что пренебрегать общественной безопасностью также нельзя, потому что Киев остается стратегической целью для воздушных ударов противника. По его словам, возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время тревоги рассмотрены. На очереди - их оформление в решение, которое будет учитывать компонент безопасности, и вместе с тем восстановит здоровый ритм пассажирских перевозок в столице.

С этой целью поручил оперативно создать рабочую группу с привлечением всех представленных на совещании сторон. Ее задача - финализировать алгоритмы действий для пассажиров и водителей общественного транспорта в случае воздушной тревоги. Эти наработки мы вынесем на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева