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ДТП на Южном мосту: «Киевавтодормост» установил временное ограждение

ДТП на Южном мосту: «Киевавтодормост» установил временное ограждение

Киев  •  УНН

 • 4253 просмотра

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На съезде с Южного моста водитель грузовика потерял управление, в результате чего автомобиль пробил ограждение и упал с моста.

Спасатели ликвидируют последствия аварии на Выдубичах, еще фура сорвалась с моста, а «Киевавтодормост» установил временное ограждение для безопасности движения. Пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Сегодня, 2 января, на съезде с Южного моста произошла авария, водитель грузовика потерял управление, и автомобиль слетел с моста, пробив ограждение. 

Медики оказали водителю необходимую помощь на месте, но он отказался от госпитализации.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, на месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Спасатели также смыли горючее, которое попало на проезжую часть.

По данным КП «Киевавтодормост», установлено временное ограждение для безопасности движения. Ликвидация последствий ДТП продлится несколько дней.

Водителей призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним 

В полиции подтвердили, что в Киеве возле станции метро «Выдубичи» произошло ДТП, во время которого фура сорвалась с моста. Водитель грузовика, предварительно, не справился с управлением, в результате чего получил травмы. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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