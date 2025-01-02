ДТП з фурою, що зірвалася з мосту у Києві: поліція розповіла деталі

У поліції підтвердили, що у Києві біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП, під час якої фура зірвалася з мосту. Водій вантажівки, попередньо, не впорався з керуванням, внаслідок чого отримав травми. Про це повідомили в ГУНП у Києві журналісту УНН.

Деталі

За даними поліції, біля станції метро "Видубичі" фура зірвалася з Південного мосту.

"Попередньо, водій вантажівки з 1973-го року народження не впорався з керуванням Volvo. Водій постраждав і йому надали медичну допомогу на місці", - розповіли в поліції.

Нагадаємо

Раніше у мережі повідомили про ДТП з вантажівкою, яка злетіла з мосту, на Видубичах у Києві.