ДТП з фурою, що зірвалася з мосту у Києві: поліція розповіла деталі
Київ • УНН
У Києві біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП - вантажівка злетіла з Південного мосту. Водій 1973 року народження не впорався з керуванням та отримав травми.
У поліції підтвердили, що у Києві біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП, під час якої фура зірвалася з мосту. Водій вантажівки, попередньо, не впорався з керуванням, внаслідок чого отримав травми. Про це повідомили в ГУНП у Києві журналісту УНН.
Деталі
За даними поліції, біля станції метро "Видубичі" фура зірвалася з Південного мосту.
"Попередньо, водій вантажівки з 1973-го року народження не впорався з керуванням Volvo. Водій постраждав і йому надали медичну допомогу на місці", - розповіли в поліції.
Нагадаємо
Раніше у мережі повідомили про ДТП з вантажівкою, яка злетіла з мосту, на Видубичах у Києві.