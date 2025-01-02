ДТП с фурой, сорвавшейся с моста в Киеве: полиция рассказала детали

В полиции подтвердили, что в Киеве возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП, во время которого фура сорвалась с моста. Водитель грузовика, предварительно, не справился с управлением, в результате чего получил травмы. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве журналисту УНН.

Детали

По данным полиции, возле станции метро "Выдубичи" фура сорвалась с Южного моста.

"Предварительно, водитель грузовика с 1973-го года рождения не справился с управлением Volvo. Водитель пострадал и ему оказали медицинскую помощь на месте", - рассказали в полиции.

Напомним

Ранее в сети сообщили о ДТП с грузовиком, который слетел с моста, на Выдубичах в Киеве.