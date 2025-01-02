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ДТП на Південному мості: «Київавтошляхміст» встановив тимчасове огородження

ДТП на Південному мості: «Київавтошляхміст» встановив тимчасове огородження

Київ • УНН

 • 28189 перегляди

На з'їзді з Південного мосту водій вантажівки втратив керування, внаслідок чого автомобіль пробив огорожу та впав з мосту.

Рятувальники ліквідовують наслідки аварії на Видубичах, ще фура зірвалась з мосту, а "Київавтошляхміст" встановив тимчасове огородження для безпеки руху. Пише УНН з посиланням на КМДА.

Сьогодні, 2 січня, на з’їзді з Південного мосту сталася аварія, водій вантажівки втратив керування, і автомобіль злетів із мосту, пробивши огорожу. 

Медики надали водію необхідну допомогу на місці, але він відмовився від госпіталізації.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, на місці події працювали 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники також змили пальне, яке потрапило на проїжджу частину.

За даними КП "Київавтошляхміст", встановлено тимчасове огородження для безпеки руху. Ліквідація наслідків ДТП триватиме кілька днів.

Водіїв закликають бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо 

У поліції підтвердили, що у Києві біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП, під час якої фура зірвалася з мосту. Водій вантажівки, попередньо, не впорався з керуванням, внаслідок чого отримав травми. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Київ
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