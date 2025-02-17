У столиці можуть відновити рух через Південний міст для автомобілів без спеціальних перепусток

Наразі через територію Південного мосту можна пересуватися лише за перепустками. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко обіцяє відновити "нормальне сполучення" між правим та лівим берегом, передає УНН.



Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Проговорив з військовими, наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше - немає. - повідомив Ткаченко.

Посадовець нагадав, що пропускний режим діє не лише вночі, але й в день — на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян.

"Як приклад — Південний міст", зазначив Ткаченко.

Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом. - пообіцяв чиновник.

Нагадаємо

КМВА розпочала перевірку незаконної видачі перепусток для руху в комендантську годину в Києві. Виявлено приватні автомобілі з дозволами, видані за квотою КМДА без належних підстав.

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