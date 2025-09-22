У Києві почнуть перекривати Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання - Ткаченко
Київ • УНН
У Києві до кінця тижня щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження готує очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Деталі
До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді
Нагадаємо
З 19 лютого у київському метро та наземному транспорті щодня о 9:00 проводиться хвилина мовчання на честь загиблих захисників та мирних жителів. Ініціатива реалізується через систему оповіщення та інформаційні матеріали.