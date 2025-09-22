$41.250.00
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 7568 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 23624 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 27372 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 20317 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 31888 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 21749 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 32480 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47275 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55841 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
У Києві почнуть перекривати Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання - Ткаченко

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У Києві до кінця тижня щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження готує очільник КМВА Тимур Ткаченко.

У Києві почнуть перекривати Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання - Ткаченко

У Києві до кінця тижня почнуть перекривати Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Готується відповідне розпорядження. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді

- написав Ткаченко.

Нагадаємо

З 19 лютого у київському метро та наземному транспорті щодня о 9:00 проводиться хвилина мовчання на честь загиблих захисників та мирних жителів. Ініціатива реалізується через систему оповіщення та інформаційні матеріали.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Київ