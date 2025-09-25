6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева 6-летний мальчик, оставленный без присмотра, поджег картонную коробку в гипермаркете. Магазин понес убытки на более чем 30 000 грн, родителям грозит штраф.
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете в Киеве, родителей малолетнего привлекли к ответственности, сообщили в четверг в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел на днях в Днепровском районе столицы.
"Пока родители выбирали товары и оставили малолетнего сына без присмотра, он подошел к прилавку с зажигалками и взял одну из них, после чего поджег картонную коробку с креслом", - рассказали в полиции.
Как сообщается, огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами. "В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 грн", - говорится в сообщении.
"Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу и составили в отношении его родителей административные материалы, им грозит штраф", - отметили в полиции.
