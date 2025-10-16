Пожар в недействующем здании в Подольском районе Киева: в КГГА сообщили детали
Киев • УНН
В Подольском районе Киева продолжается тушение пожара в 2-этажном недействующем здании. В КГГА утверждают, что информация о задержке прибытия пожарных и наличии жертв не соответствует действительности.
В Подольском районе Киева продолжается тушение пожара в 2-х этажном недействующем здании. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Подробности
Отмечается, что информация о якобы задержке прибытия пожарных и наличии жертв не соответствует действительности.
Аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия за 11 мин, информация о пострадавших не поступала
В КГГА добавили, что вызовы на 103 в связи с пожаром не поступали.
Напомним
В Киеве в ночь на 10 октября после российского обстрела произошел пожар в 17-этажном доме в Печерском районе, уничтожено несколько квартир.
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели.
