Эксклюзив
18:12 • 13518 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 30171 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 40643 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 33862 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 33314 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26254 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19901 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18264 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39181 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39055 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39180 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 39054 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 64204 просмотра
Пожар в недействующем здании в Подольском районе Киева: в КГГА сообщили детали

Киев • УНН

 • 384 просмотра

В Подольском районе Киева продолжается тушение пожара в 2-этажном недействующем здании. В КГГА утверждают, что информация о задержке прибытия пожарных и наличии жертв не соответствует действительности.

Пожар в недействующем здании в Подольском районе Киева: в КГГА сообщили детали

В Подольском районе Киева продолжается тушение пожара в 2-х этажном недействующем здании. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Подробности

Отмечается, что информация о якобы задержке прибытия пожарных и наличии жертв не соответствует действительности.

Аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия за 11 мин, информация о пострадавших не поступала

- говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что вызовы на 103 в связи с пожаром не поступали.

Напомним

В Киеве в ночь на 10 октября после российского обстрела произошел пожар в 17-этажном доме в Печерском районе, уничтожено несколько квартир.

Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники  атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф25.09.25, 08:27 • 60040 просмотров

Вадим Хлюдзинский

