Повідомлено про переміщення іранських безпілотників "Шахед" над кількома областями
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України інформують про спостереження іранських безпілотників "Шахед", які пересуваються між кількома регіонами України.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про рух "Шахедів" у трьох регіонах України, передає УНН.
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"Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині – курсом на північний захід.
"Шахеди" на Харківщині – курсом на Полтавщину.
Нова група "шахедів" на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщині
Повітряні сили повідомляють про нову групу іранських безпілотників "Шахед"25.02.24, 03:19 • 31266 переглядiв