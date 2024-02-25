Повітряні сили повідомляють про нову групу іранських безпілотників "Шахед"
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення груп безпілотників "Шахед" іранського виробництва в деяких регіонах країни.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про нову групу "Шахедів" у деяких областях України, передає УНН.
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Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!
"Шахеди" на Миколаївщині – та Кіровоградщині – курсом на північний захід.
"Шахеди" на Дніпропетровшині – курсом на північ.
Повітряні сили інформують про посилення російської повітряної активності у східних регіонах25.02.24, 02:32 • 30419 переглядiв