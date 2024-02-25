Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  187859 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  194627 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  207679 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  234464 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  223233 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  247068 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  266656 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  232324 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234955 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников "Шахед" иранского производства в некоторых регионах страны.

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Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Мошенники взломали аккаунты офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обманным путем предложить семьям военнопленных включить их родственников в списки на обмен за деньги.

Война •   •  7265 просмотра
Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства из Николаевской области в направлении Кировоградской.

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Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

Военно-воздушные силы Украины предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке Украины, что представляет угрозу для прифронтовых районов.

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Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над севером Херсонской области зафиксировали беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые направляются в Николаевскую область.

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"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

россияне на захваченной территории: Как кремль создает 72% "поддержки" путина среди украинской молодежи

Оккупанты пытаются обеспечить 72% поддержки президента рф среди местной молодежи через пропаганду, которая распространяет искаженную информацию об Украине и Западе.

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россияне на захваченной территории: Как кремль создает 72% "поддержки" путина среди украинской молодежи

ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе атак баллистическими ракетами из восточных регионов.

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ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока

рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState

Согласно сообщениям, Вооруженные силы Украины уничтожают россиян, которые пытаются прорваться в Роботино.

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рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState

На Харьковщине обстрел рф привел к пожару на ферме: погибло более 20 животных

российская атака вызвала крупный пожар на ферме в селе Лиман Харьковской области, в результате которого погибло более двух десятков свиней, однако спасатели спасли 52.

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На Харьковщине обстрел рф привел к пожару на ферме: погибло более 20 животных

Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства

Во вторую годовщину полномасштабного нападения рф король Чарльз III заявил, что несмотря на значительные трудности, украинцы продолжают проявлять героизм.

Война •   •  14101 просмотра
Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства