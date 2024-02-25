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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10496 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Повітряні сили інформують про посилення російської повітряної активності у східних регіонах

Київ • УНН

 • 30419 перегляди

Військово-повітряні сили України попередили про посилення російської повітряної активності на сході України, що становить загрозу для прифронтових районів.

Повітряні сили інформують про посилення російської повітряної активності у східних регіонах

ЗСУ фіксують активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага! 
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! 
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів

- Повітряні сили Збройних Сил України.

ЗСУ попереджають про потенційні удари балістичними ракетами зі сходу25.02.24, 02:05 • 28629 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Військово-повітряні сили України
Збройні сили України
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