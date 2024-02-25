Повітряні сили інформують про посилення російської повітряної активності у східних регіонах
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про посилення російської повітряної активності на сході України, що становить загрозу для прифронтових районів.
ЗСУ фіксують активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів
ЗСУ попереджають про потенційні удари балістичними ракетами зі сходу25.02.24, 02:05 • 28629 переглядiв