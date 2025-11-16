Постачання газу з Греції до України стартує у січні 2026 року - Зеленський
Київ • УНН
Україна почне отримувати природний газ із Греції через грецьку інфраструктуру у січні 2026 року. Також через цю інфраструктуру Україна зможе отримувати енергетику із США.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почне отримувати газ з Греції у січні 2026 року. Постачання відбуватиметься через грецьку інфраструктуру. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у Афінах, передає УНН.
Деталі
З початку 2026 року Україна зможе отримувати природний газ із Греції.
Ми зможемо отримувати від Греції не тільки природний газ. Також через інфраструктуру Греції Україна зможе отримувати енергетику із США
Нагадаємо
Україна досягла домовленостей з Грецією щодо імпорту газу, що стане ще одним напрямком постачання. Київ уже має домовленості про фінансування імпорту газу на суму майже 2 мільярди євро для компенсації втрат українського видобутку через російські удари.