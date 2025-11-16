Постачання газу з Греції до України стартує у січні 2026 року - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почне отримувати газ з Греції у січні 2026 року. Постачання відбуватиметься через грецьку інфраструктуру. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у Афінах, передає УНН.

Ми зможемо отримувати від Греції не тільки природний газ. Також через інфраструктуру Греції Україна зможе отримувати енергетику із США