Поставки газа из Греции в Украину стартуют в январе 2026 года - Зеленский
Киев • УНН
Украина начнет получать природный газ из Греции через греческую инфраструктуру в январе 2026 года. Также через эту инфраструктуру Украина сможет получать энергетику из США.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет получать газ из Греции в январе 2026 года. Поставки будут осуществляться через греческую инфраструктуру. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Афинах, передает УНН.
Подробности
С начала 2026 года Украина сможет получать природный газ из Греции.
Мы сможем получать от Греции не только природный газ. Также через инфраструктуру Греции Украина сможет получать энергетику из США
Напомним
Украина достигла договоренностей с Грецией по импорту газа, что станет еще одним направлением поставок. Киев уже имеет договоренности о финансировании импорта газа на сумму почти 2 миллиарда евро для компенсации потерь украинской добычи из-за российских ударов.