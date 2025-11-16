Поставки газа из Греции в Украину стартуют в январе 2026 года - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет получать газ из Греции в январе 2026 года. Поставки будут осуществляться через греческую инфраструктуру. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Афинах, передает УНН.

Подробности

С начала 2026 года Украина сможет получать природный газ из Греции.

Мы сможем получать от Греции не только природный газ. Также через инфраструктуру Греции Украина сможет получать энергетику из США - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Напомним

Украина достигла договоренностей с Грецией по импорту газа, что станет еще одним направлением поставок. Киев уже имеет договоренности о финансировании импорта газа на сумму почти 2 миллиарда евро для компенсации потерь украинской добычи из-за российских ударов.